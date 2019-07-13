برلمان كوردستان يعرّف الابادة الجماعية للايزيديين

أعلن برلمان كوردستان، انه سيعقد جلسة استثنائية، للتعريف بالابادة الجماعية التي تعرض لها المكون الايزيدي.

ودخل برلمان كوردستان عطلته الصيفية، بعد ان مدد فصله التشريعي الاول لمدة 15 يوما.

وقال لقمان حمد عضو برلمان كوردستان عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في تصريح خاص لـ PUKmedia، اليوم السبت: ان برلمان كوردستان سيعقد جلسة استثنائية للتعريف بالابادة الجماعية بالكورد الايزيديين، مبينة ان برلمان كوردستان دخل في عطلته الصفية بعد ان مدد فصله التشريعي الاول لمدة 15 يوما.

واضاف: ان البرلمان وحتى تأريخ 3-8-2019، يوم احتلال شنكال من قبل عصابات داعش الاجرامي، سيعقد جلستين استثنائيتين للتعريف بالمجازر والابادة الجماعية التي ارتكبتها عصابات داعش، مشيرا الى ان البرلمان سيعمل على اجراء القراءة الاولى والثانية لمشروع قانون الابادة الجماعية للمكون الايزيدي والتعريف بشكل رسمي بالابادة الجماعية لهذا المكون.