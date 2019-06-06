بدء التعرف على هويات 141 جثة أخرجت من مقابر جماعية في سنجار

شَرعَ الطب العدلي في بغداد بإجراءات التعرف على هويات 141 جثة لإيزيديين استخرجت من مقابر جماعية في قضاء سنجار.

وقال مدير عام دائرة الطب العدلي، زيد اليوسف، في تصريح صحفي اليوم الخميس: “سنجري في البداية فحص الرفات البشرية، وبعدها نأخذ عينات الحمض النووي ونقارنها بقاعدة البيانات التي تم جمعها من العائلات”.

وأشار اليوسف إلى أن “هذه العمل جهد مشترك بين مؤسسة الشهداء ومديرية المقابر الجماعية وكوادر الطب العدلي مع منظمة اللجنة الدولية لشؤون المفقودين، إضافة إلى الفريق الدولي التابع للأمم المتحدة”.

وفي العام 2014، قتل تنظيم “الدولة الإسلامية – داعش” أعداداً كبيرة من الكورد الإيزيديين في قضاء سنجار، وأرغم عشرات الآلاف منهم على النزوح، فيما احتجز آلاف الفتيات والنساء والأطفال.

واختطف التنظيم أكثر من 6400 من الإيزيديين، تم تحرير حوالي 3 آلاف و500 منهم، فيما لا يزال مصير الآخرين مجهولاً.

وبحسب الأمم المتحدة، فإن الأدلة تشير إلى أن المئات من سكان قرية “كوجو” في قضاء سنجار قتلوا على يد مسلحي تنظيم داعش، بينما تم اختطاف أكثر من 700 امرأة وطفل.

وبدأت الأمم المتحدة تحقيقها المشترك العام الماضي، لاستخراج أولى جثث ضحايا داعش حول قرية “كوجو” في آذار/مارس، وقالت الشهر الماضي، إنها نبشت 12 من بين 16 موقعاً تم تحديدها حول كوجو.

لكن اليوسف قال إن “المرحلة التالية للتعرف على رفات الضحايا ستكون عملية صعبة جداً”.

وتابع القول: “لقد أخذنا حوالي 1280 عينة من عائلات في سنجار، لكن المشكلة هي أن الكثير من العائلات بقي فيها ناجٍ واحد والباقي كله مفقود. وقد نعثر على شخص واحد يربط بين عائلتين”.

مشيراً إلى أن “المجتمع مغلق وقاعدة البيانات غير قوية، وعملية تحديد الهوية ستتأثر بمعدل الزواج بين الإيزيديين لأن ديانتهم تجبرهم على الزواج من نفس المجتمع”.