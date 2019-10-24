بحضور مستشار رئيس وزراء الاقليم مراسيم توقيع كتاب عن الايزيدية في مركز لالش خانك

بحضور السيد شيخ شامو مستشار رئيس وزراء إقليم كوردستان ورئيس الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي والسيد فيصل عرفات مسؤول لجنة دوبان للحزب الديمقراطي الكوردستاني اقام مركز لالش فرع خانك مراسيم حفل توقيع كتاب (الايزيديون لا يعبدون ملاك الشر ولا يعرفونه وليس له ذكر في نصوصهم المقدسة ) للكاتب خيري ابراهيم كورو وذلك في مساء يوم الخميس 24/10/2019 بحضور نخبة من الضيوف الكرام إضافة إلى مدراء وممثلين عن الدوائر الحكومية والامنية والحزبية وأعضاء مركزي خانك وشنكال.

استهلت المراسيم بالوقوف دقيقة صمت إجلال وترحما على أرواح شهداء كوردستان وفي مقدمتهم البارزاني الخالد، بعدها رحب السيد شكري رشيد بالحاضرين باسم المركز ومن ثم قدم نبذة مختصرة عن سيرة حياة الكاتب خيري ابراهيم و نتاجاته الأدبية، وبعدها بدا الكاتب بالحديث عن فكرة كتابه حيث قدم شرحا وافيا عن مضمون الكتاب وما عانه من صعوبات من حيث قلة المصادر عن موضوع الكتاب. بعدها أغنى الحاضرون مراسيم التوقيع بمناقشاتهم وآرائهم ومقترحاتهم وأسالتهم حول الكتاب. وفي الختام تم توقيع الكتاب وتوزيعه على الحاضرين. وفي نهاية الحفل قدم الكاتب شكره وتقديره لمركز لالش خانك لإقامة مراسيم هذا الحفل لكتابه.