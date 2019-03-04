(بالفيديو) أب إيزيدي يروي كيف اضطر للتضحية بطفلته لإنقاذ بقية العائلة!‎

يروي أب كوردي إيزيدي من قضاء شنكال، كيف اضطر للتضحية بطفلته لإنقاذ بقية العائلة، إبان هجوم داعش على القضاء مطلع آب / أغسطس 2014.

ويقول الأب (حيدر) والدموع تخنقه في لقاء متلفز، إن (ابنته) يوڨا سقطت من السيارة أثناء فرارهم من داعش الذي كان تلاحقهم ولم يستطيعوا إنقاذها.

ويعتبر (حيدر) أن قراره «كان صائباً» وإلا ما ستطاع إنقاذ بقية العائلة.

وفي عام 2014 احتل تنظيم داعش الإرهابي مدناً ومحافظات عراقية جراء انسحاب قوات الجيش العراقي منها بشكل مفاجىء، الأمر الذي مكّن تنظيم داعش من ارتكاب جرائم بحق الطوائف التي يكفرها التنظيم ويستبيح دمائها وأموالها.

وفي شهر أغسطس / آب من نفس العام دخل التنظيم إلى مدينة شنكال (سنجار) بعد محاصرتها، وقتل المئات من الإيزيديين وأسرَ الآلاف منهم، كما اختطف أكثر من 3 آلاف إمرأة وفتاة، حيث تاجر بهن إرهابيو التنظيم وتعرضن للاغتصاب والتنكيل.

وبحسب بيان سابق للمديرية العامة لشؤون الإيزيديين في أوقاف كوردستان، فإن «عدد الإيزيديين في العراق كان نحو 550 ألف نسمة، بلغ عدد النازحين منهم جراء هجمة داعش نحو 360 ألف نازح ، فيما بلغ عدد الذين هاجروا خارج العراق 100 ألف نسمة ، وعدد القتلى في الأيام الأولى من هجوم التنظيم 1293 شهيدًا».

وأضافت المديرية، أن «عدد الأيتام من جراء الهجمة بلغ 2745 يتيماً، بواقع 1759 يتيم الأب، و407 يتيم الأم، و359 يتيم الوالدين، و220 يتيماً مازال والداهم بيد داعش».

وأوضح البيان أن «عدد المختطفين بلغ 6417، منهم 3548 من الإناث، و2869 من الذكور، فيما بلغ عدد الناجين من قبضة التنظيم 3300 إيزيدي»، مشيراً إلى أن «عدد الإيزيديين الذين ما زالوا مجهولي المصير يبلغ 3117 مختطف، الإناث 1452، والذكور 1665».