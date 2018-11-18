بالصور.. العثور على مقبرة جماعية للايزيديين وسط خزان للمياه الثقيلة

عثر فريق المنظمة الايزيدية للتوثيق، على مقبرة جديدة في مجمع تل عزير بقضاء سنجار تحوي 5-7 رفات.

وذكر بيان صادر عن الفريق اليوم 17 تشرين الثاني 2018 أنه ومن خلال معلومات تلقاها من العناصر الأمنية المتواجد بالقضاء، تمكن الفريق من العثور على تلك المقبرة.

واضاف البيان أنه تم إجراء التحليل اللازم للمعلومات المتوفرة وقام الفريق بزيارة الموقع واجرى الكشف الموقعي وتحقق من وجود هذه المقبرة وسط خزان للمياه الثقيلة داخل أحد المنازل وسط مجمع تل عزير بناحية القحطانية ووضع الاشارات الدالة على المقبرة.

وأوضح البيان “كما اجرى الفريق الكشف الموقعي لموقع احتجاز على ما يبدو من ملامح الموقع وحيثياته بأنه موقع احتجاز للنساء والاطفال ايضا وسط مجمع تل عزير بناحية القحطانية.

وطالبت المنظمة الايزيدية، مديرية المقابر الجماعية بضرورة وضع اليد على موقع المقبرة والقيام بالاجراءات القانونية وفق قانون المقابر الجماعية.

كما طالبت، فريق التحقيق الدولي بضرورة زيارة الموقع كركن من أركان جريمة الابادة الجماعية بالاضافة الى عشرات المقابر الاخرى.