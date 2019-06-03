(بالصورة) انقاذ ايزيدية خطفها داعش ..في سوريا

في اطار الجهود المبذولة لانقاذ المختطفين الايزيديين لدى داعش ، اعلن اليوم الاثنين عن انقاذ ايزيدية مختطفة من شنكال(سنجار) ، في سوريا.

يسرى مصطفى عمي التي تم انقاذها ، واحدة من بين آلاف الايزيديات اللواتي خطفهن ارهابيو داعش عندما اجتاحو شنكال مطلع أغسطس / آب 2014 .

داود سالم كوجو احد اقرباء الفتاة التي تم انقادها ، اوضح ان يسرى من قرية كوجو وقد تم العقور عليها في سوريا وانقاذها يوم امس ، شاكراً كل الجهات التي ساعدت في عملية انقاذها وبالاخص ” البيت الايزيدي” في مقاطعة الجزيرة بسوريا.

ووفق احصائية لمكتب انقاذ المختطفين الايزيديين التابع لرئاسة مجلس وزراء اقليم كوردستان فقد تم حتى الآن انقاذ 3451 من المختطفين الايزيديين 1178 من هؤلاء من النسوة والفتياة و337 من الذكور و1010 من الفتياة صغار السن و926 من الاطفال الذكور ، فيما مصير 2966 مختطفا مجهولاً حتى الآن منهم 1606 من الذكور و1360 من الاناث .

وتعرض الايزيديون لأعمال وحشية وعمليات إعدام جماعي على يد داعش بعد اجتياح شنكال مما أجبر مئات الآلاف من الأقلية العرقية على الفرار من ديارهم بينما تقطعت السبل بآخرين.

وتاجر داعش بالنساء الايزيديات في سوق النخاسة في المناطق التي كانوا يسيطرون عليها في العراق وسوريا واستعبد الكثير منهن فيما اجبر الاطفال على اعتناق الديانة الاسلامية واعدم الرجال.