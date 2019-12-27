(بالصورة) العثور على ايزيدية مختطفة في مخيم الهول

سلّمت إدارة مخيم الهول في ريف الحسكة بغربي كوردستان(كوردستان سوريا) فتاة إيزيدية إلى البيت الإيزيدي في قامشلو لتسليمها إلى ذويها في شنكال بإقليم كوردستان.

وذكر مصدر في إدارة مخيم الهول أن” الفتاة الإيزيدية ، مهور سمير رشو المنحدرة من قرية حردان في شنكال ، استلمها مجلس البيت الإيزيدي في مقاطعة الجزيرة، بعد أن تم التعرف عليها أثناء وجودها في المخيم”.

وأضاف أن ” مهور قد نقلت للمخيم ، بعد تحرير آخر معاقل تنظيم داعش في قرية الباغوز في ريف دير الزور، قبل أن يتم التعرف عليها بعد تواصلها مع إدارة المخيم”.

وكان مسلحو تنظيم داعش قد اجتاحوا سهل نينوى وقضاء شنكال في أغسطس / آب 2014 وارتكبوا إبادة جماعية بحق الكورد الإيزيديين شملت كل أنواع الجرائم من قتل وتهجير واختطاف، صنفتها الأمم المتحدة كجرائم ضد الإنسانية.