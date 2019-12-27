ديسمبر 28, 2019

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون ايزيدية

(بالصورة) العثور على ايزيدية مختطفة في مخيم الهول

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فى :شؤون ايزيدية
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(بالصورة) العثور على ايزيدية مختطفة في مخيم الهول 

سلّمت إدارة مخيم الهول في ريف الحسكة بغربي كوردستان(كوردستان سوريا) فتاة إيزيدية إلى البيت الإيزيدي في قامشلو لتسليمها إلى ذويها في شنكال بإقليم كوردستان.

وذكر مصدر في إدارة مخيم الهول أن” الفتاة الإيزيدية ، مهور سمير رشو المنحدرة من قرية حردان في شنكال ، استلمها مجلس البيت الإيزيدي في مقاطعة الجزيرة، بعد أن تم التعرف عليها أثناء وجودها في المخيم”.

وأضاف أن ” مهور قد نقلت للمخيم ، بعد تحرير آخر معاقل تنظيم داعش في قرية الباغوز في ريف دير الزور، قبل أن يتم التعرف عليها بعد تواصلها مع إدارة المخيم”.

وكان مسلحو تنظيم داعش قد اجتاحوا سهل نينوى وقضاء شنكال في أغسطس / آب 2014 وارتكبوا إبادة جماعية بحق الكورد الإيزيديين شملت كل أنواع الجرائم من قتل وتهجير واختطاف، صنفتها الأمم المتحدة كجرائم ضد الإنسانية.

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