مسعود بارزاني للإيزيديين: كوردستان نموذج للتعايش وأنتم اخوتنا

اربيل (كوردستان 24)- قال رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مسعود بارزاني، الخميس، ان اقليم كوردستان نموذج للتعايش بين كافة الأديان، مشيرا الى أن الإيزيديين جزء اصيل من الشعب الكوردي.

وجاءت تعليقات بارزاني في رسالة تهنئة للإيزيديين بمناسبة قدوم عيد إيزي أو عيد الصوم الكبير الذي يوافق الاسبوع الأول من شهر كانون الأول.

وقال بارزاني “نفتخر بأن كوردستان نموذج للتعايش وموطن لجميع المكونات وأدعو الجميع الى الحفاظ على ثقافة التعايش وتقبل الآخر وتعميق العلاقات الطيبة بين جميع المكونات الدينية والقومية في اقليم كوردستان”.

ويحتفل الإيزيديون بعيدي إيزي بعد صيام 3 ايام من الفجر حتى الغروب حيث يمتنع الإيزيدي في الصيام عن الأكل والشرب والمواقعة الزوجية، والأهم عن الكذب والنفاق بحسب مايقول الإيزيديون.

وتابع بارزاني “أتمنى أن يكون العيد مناسبة لإرساء الأمن والأمان والاستقرار لاخوتنا الإيزيديين وعودة النازحين وتطهير المنطقة من الإرهاب”.

وارتكب تنظيم داعش واحدة من أسوأ المجازر بحق الايزيديين في أعقاب اجتياحه بلدة سنجار التي تعقد موطنهم التاريخي في آب أغسطس 2014.

وقام مسلحو التنظيم بقتل الآلاف من الرجال واقتادوا النساء والأطفال في مناطق نفوذهم لاسيما داخل الموصل المجاورة لسنجار.

واستعادت البيشمركة سنجار أواخر 2015.

وبحسب باحثين، تعد الديانة الإيزيدية من الديانات الكوردية القديمة وجميع نصوصها الدينية تتلى باللغة الكوردية في مناسباتهم وطقوسهم الدينية.

ووفق إحصائيات غير رسمية يبلغ عدد الايزيديين نحو نصف مليون نسمة في عموم في العراق وكوردستان ويقطن غالبيتهم في نينوى ودهوك.