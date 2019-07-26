(باجدى كندالا) يفوز ببطولة لالش لكرة الطائرة

اعلام لالش سنوني

بحضور نخبة مميزة من المسؤولين الإداريين والسياسيين والثقافيين والاجتماعيين وجمهور رياضي غفير، اختتمت بطولة لالش بنسختها الخامسة لكرة الطائرة في يوم الأربعاء المصادف 2019/7/25 في مخيم قاديا.

واسفرت المباراة النهائية عن فوز فريق باجدكندالا على فريق شباب الهسكان بنتيجة ثلاثة اشواط مقابل شوطين بعد منافسات قوية بكل روح رياضية والتي أتت بعد بلوغهما نهائي البطولة ضمن الجولات المتعددة طيلة شهر من الزمن على حساب أثني عشر فريق أخر من مختلف مخيمات النازحين التابعين لمحافظة دهوك والتي نظمها مركز لالش فرع سنوني ومكاتبه بالتنسيق مع منظمة ncr الإنسانية.