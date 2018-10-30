معمرة ايزيدية تتذكر حروب السيف والرمح وتسعى لدخول “غينيس”

اربيل (كوردستان 24)- قالت المعمرة الايزيدية روشي انها تتذكرة حروبا غابرة استخدمت فيها السيوف والرماح، فيما تسعى عائلتها لتسجيلها كأكبر معمرة في كتاب غينيس للأرقام القياسية.

وبحسب هوية الأحوال المدنية فإن سنة تولد روشي هو 1887 أي أنها قد تجاوزت 131 من العمر.

وتقول روشي لكوردستان 24 انها تتذكر أنها كانت شاهدة على العديد من الكوارث كما شاهدت معارك استخدمت فيها السيوف والرماح والأقواس والسهام.

وتقيم المعمرة روشي في مخيم للنازحين بدهوك التابعة لاقليم كوردستان بعد أن فرت من تنظيم داعش عند اجتياحه سنجار.

ويقول أحد احفادها لكوردستان 24 ان هناك محاولات لتسجيل روشي في كتاب غينيس للأرقام القياسية كاكبر معمرة في العالم.

ويضيف ان “طعامها يقتصر على الفواكه والخضروات كما أنها تدخن أحيانا”.