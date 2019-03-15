انطلاق عملية المساءلة الدولية في جرائم داعش بحق الايزيديين

اعلن فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش(يونيتاد) عن اولی عملیات استخراج الرفات المتعلقة بضحايا جرائم داعش في العراق ، غداً الجمعة ، في قرية كوجو التابعة لمدينة شنكال(شنكال).

بيان لبعثة الامم المتحدة في العراق (يونامي) اضاف ” تشير الدلائل إلى أن المئات من سكان كوجو – رجال وفتيان بسن المراهقة ونساء ينظر اليهن ممن فاتهن سن الإنجاب – قُتلوا على يد مقاتلي داعش في شهر أب عام 2014، بينما تم اختطاف أكثر من 700 امرأة وطفل “. لافتة الى ان ” النساء والفتيات فوق سن التاسعة قد أجبرن على الاسترقاق الجنسي حيث عانين من مجموعة واسعة من الانتهاكات ويقال إن الصبيان الذين تجاوزوا سن السابعة قد تم تجنيدهم قسراً للقتال كجزء من داعش”.

بيان (يونامي) اضاف بالقول “ستتولى دائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية المنطوية تحت مؤسسة الشهداء و كذلك دائرة الطب العدلي التابعة لوزارة الصحة العراقية عملية استخراج واسترجاع الأدلة الجنائية ، فيما سيتم إجراء هذه العملية بتوجيه ودعم من فريق (يونيتاد)”. مردفة ” سيتم رفع الرفات المستخرجة وأي أدلة أخرى يتم استردادها من الموقع من اجل اجراء تحليل الطب الشرعي”. موضحة”يشكل هذا الجهد جزءًا من التحقيق في الجرائم المرتكبة من جانب داعش من أجل تحديد ومعرفة المسؤولين عن ذلك, كما أنه سيصب في مصلحة الكشف عن هوية الضحايا بحيث يمكن إعادة رفاتهم إلى أسرهم لدفنها وفقًا للطريقة التي يرغبون بها، مع الاحترام التام لممارساتهم الدينية أو الثقافية”.

وبين المستشار الخاص ورئيس فريق التحقيق كريم اسعد احمد خان: ان ” يوم الجمعة ا 15 مارس /آذار 2019 سيشكل لحظة مهمة و منعطفًا حاسماً حيث سيتم استخراج رفات الضحايا لاولى المقابر من بين العديد من المقابر في سنجار التي تحتوي على رفات ضحايا داعش”. مضيفاً ” يدرك فريق (يونيتاد) صبر ومرونة الناجين وأسرهم الذين انتظروا فترة طويلة لبدء هذه العملية, الطريق نحو المساءلة طويل وهناك العديد من التحديات التي تنتظرنا وعلى الرغم من ذلك فإن روح التعاون بين مجتمع الناجين وحكومة العراق تستحق الثناء “، مشيراً الى انه ” ستكون أولوية فريق (يونيتاد) خلال هذه العملية هي جمع الأدلة بطريقة تفي بالمعايير الدولية مع المراعاة الكاملة لحقوق ومصالح الناجين وأسر الضحايا”.

كما نوّه البيان الى انه سيبدأ استخراج الرفات بحفل تذكاري بقيادة الزعماء الدينيين اليزيديين ، يليه خطب من شخصيات حكومية رفيعة المستوى وممثلين عن الطائفة اليزيدية.

وبحسب احصائيات منظمات حقوقية مختصة هناك اكثر من 70 مقبرة جماعية للضحايا الايزيديين من الذين تعرضوا للابادة الجماعية على يد مسلحي داعش .