انشاء مقبرة خاصة بالشهداء الايزيديين

تستمر عمليات استخراج رفات الشهداء الايزيديين من المقابر الجماعية التي تم العثور عليها في قرية كوجو التابعة لقضاء شنكال.

وقال داود جندي عضو مجلس محافظة نينوى خلال تصريح متلفز تابعه PUKmedia: ان عملية استخراج رفات الشهداء من المقابر الجماعية في قرية كوجو مستمرة، ولحد الآن تم استخراج رفاة 180 شهيدا، مشيراً الى ان الفرق المختصة نفذت جميع الاجراءات الخاصة بحماية والتحقق من رفات الشهداء.

واضاف: بعد الانتهاء من فتح المقابر الجماعية واستخراج رفات جميع الشهداء، سيتم انشاء مقبرة كبيرة خاصة لدفن رفات الشهداء فيها تكون رمزا للظلم والمأساة التي تعرض لها الايزيديين على يد تنظيم داعش الارهابي.