يوليو 03, 2019

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون ايزيدية

انشاء مقبرة خاصة بالشهداء الايزيديين

التاريخ:
فى :شؤون ايزيدية
اترك تعليق
27 مشاهدة

انشاء مقبرة خاصة بالشهداء الايزيديين

تستمر عمليات استخراج رفات الشهداء الايزيديين من المقابر الجماعية التي تم العثور عليها في قرية كوجو التابعة لقضاء شنكال.

وقال داود جندي عضو مجلس محافظة نينوى خلال تصريح متلفز تابعه PUKmedia: ان عملية استخراج رفات الشهداء من المقابر الجماعية في قرية كوجو مستمرة، ولحد الآن تم استخراج رفاة 180 شهيدا، مشيراً الى ان الفرق المختصة نفذت جميع الاجراءات الخاصة بحماية والتحقق من رفات الشهداء.

واضاف: بعد الانتهاء من فتح المقابر الجماعية واستخراج رفات جميع الشهداء، سيتم انشاء مقبرة كبيرة خاصة لدفن رفات الشهداء فيها تكون رمزا للظلم والمأساة التي تعرض لها الايزيديين على يد تنظيم داعش الارهابي.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2018 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman Qaidi.