الهيئة العليا لمركز لالش تعقد مؤتمراً عاماً

بحضور مسؤولي فروعه ومكاتبه والهيئات الادارية

شبكة لالش الاعلامية / دهوك

عقدت الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي مؤتمرا عاما برئاسة السيد شيخ شامو رئيس الهيئة العليا، وبحضور جميع مسؤولي الفروع والمكاتب واعضاء هيئاتهم الادارية، وذلك في قاعة مركز لالش بدهوك صباح اليوم الجمعة المصادف 18/1/2019.

في بداية المؤتمر، وقف الجميع دقيقة على ارواح شهداء كوردستان وفي مقدمتهم البارزاني الخالد والفقيد ادريس البارزني مع عزف النشيد الوطني الكوردستاني (ئه ي ره قيب).

وبعد الترحيب بالحضور، القى السيد الشيخ شامو كلمة بهذه المناسبة، اشار فيها الى دور مركز لالش منذ تاسيسه في خدمة الكورد الايزيديين بشكل عام على مختلف الاصعدة، والمساهمة الفعالة في ترسيخ هويتهم القومية الكوردية، والتصدي لمن حاول او يحاول العبث بها، فضلا عن دوره في نشر الثقافة الايزيدية والمعتقدات الدينية واصول الفلسفة الدينية الايزيدية.

كما اشاد الشيخ شامو بجهود جميع مراكز وفروع لالش بالرغم من الهجمة البربرية الوحشية لتنظيم داعش ضد الايزيديين بشكل عام وضد اهل شنكال بشكل خاص، داعيا منتسبي مراكز لالش الى مضاعفة جهودهم للعمل في المرحلة المقبلة وبما يتناسب وثقل ومكانة مركز لالش بين الايزيديين اولا وفي محيطهم القريب ايضا.

ثم القى السيد شمو قاسم تقرير اللجنة الثقافية للهيئة العليا استعرض فيه ابرز النشاطات للعام المنصرم 2018، تلاه تقرير للسيد خدر خلات حول شبكة لالش الاعلامية.

ثم تم القاء تقارير من مسؤولي المراكز والفروع حول مجمل نشاطاتهم طوال العام الماضي 2018.

تلا ذلك استراحة غداء.

وبعد الاستراحة جرت مناقشات ومداخلات بين السادة الحضور حول مجمل النشاطات وعرض الكثير من الاقتراحات حول النشاطات المزمع اقامتها في الفترة المقبلة.