الهيئة العليا لمركز لالش تتفقد إحدى دورات لالش باعدرى

إعلام مركز لالش باعدرى

في مساء يوم الاثنين الموافق 22/7/2019 تفقد السيد شمو قاسم عضو الهيئة الإدارية لمركز لالش دهوك ومسؤول اللجنة الثقافية، دورة التقوية لمادة اللغة الانجليزية لطلاب الصف السادس الابتدائي للامتحانات العامة المركزيه التي افتتحت من قبل مركز لالش الثقافي والاجتماعي فرع باعدرئ لطلبة شنكال قبل عدة أيام ولازالت مستمره في مبنى المركز بحضور السيد خلات باعدري و عدد من أعضاء الهيئة الإدارية لمركزلالش باعدرى .

بدوره شكر عضو الهيئة العليا جهود لالش باعدرى والسيد المحاضر لاقامة مثل هكذا دورات مهمة وذات شأن للطلبة، وثمن دور القائمين لتوفير الاحتياجات الدورة ومستلزماتها ، واستمر السيد شمو قاسم بتوجيه التعليمات و الإرشادات التربوية والتعليمة للطلبة بغية الاستفادة منها وكي يستمرون في مشوارهم نحو اهدافهم .

من جانبه أكد السيد خلات باعدري مسؤول مركز لالش باعدرى بالقول: نثمن ونقدر ونشكر جهود الاستاذ شمو وتفقده لاحوال الدورة والطلبة وهذا بحد ذاته يعطي دافعا معنويا لهم ولنا نحو تقديم المزيد خدمة لأهالي المنطقة.

من الجدير بالذكر أن الدورة المذكورة افتتحت من قبل لالش باعدرى في 9/7/2019 لطلاب شنكال التابعين للامتحانات العامة بحدود ساعتين لكل يوم..