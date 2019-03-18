النجيفي يلمح الى امكانية تدويل قضية سنجار بعد الهجوم الاخير

توقع القيادي في تحالف “القرار” المحافظ السابق لنينوى اثيل النجيفي يوم الاثنين تدويل قضية قضاء سنجار ذو الغالبية الكوردية الايزيدية والمتنازع عليه بين اربيل وبغداد.

وقال النجيفي في تصريح كتبه على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، ان اشتباك الجيش العراقي مع منظمة الـ YPG في سنجار على اثر تسلل مسلحين من سوريا جرس تنبيه جديد حول خطورة الاوضاع في تلك البقعة الحساسة.

واضاف انه “إذا بقي هذا المسار فقد تفتح سنجار الباب لتدويل المنطقة”.

وكانت خلية الاعلام الامني قد اعلنت يوم الاحد عن مقتل جنديين عراقيين واصابة خمسة عناصر من حزب العمال الكوردستاني حصيلة اشتباكات درات بين الجانبين في قضاء سنجار.

وافاد مصدر محلي مسؤول في وقت سابق من اليوم ان اطرافا ايزيدية نجحت في تهدئة الاوضاع في قضاء سنجار بعد التوتر الذي حصل جراء الاشتباكات بين قوات الجيش، وعناصر من حزب العمال الكوردستاني.