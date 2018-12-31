الموصل.. اعتقال المسؤول عن إصدار أوامر تعذيب الإيزيديات

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاثنين، 31-12-2018 القبض على المفتي بتعذيب واغتصاب الإيزيديات في الموصل.

وقالت المديرية في بيان لها إن “مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في فوج المهمات الأول – لواء المهمات التابع للمديرية وبالتعاون مع قيادة عمليات نينوى ألقت القبض على أحد الإرهابيين في منطقة القيروان بالموصل”.

وأضاف البيان: “حيث كان الإرهابي مسؤولاً عن إصدار أوامر التعذيب والاغتصاب بحق أبناء المكون الإيزيدي وهو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق المادة 1/4 ارهاب”.

يشار إلى أن داعش هاجم سنجار في آب 2014 واختطف أكثر من ستة آلاف كوردي إيزيدي معظمهم من النساء والفتيات حيث اعتدى عليهن جنسياً وتاجر بهن وعاملهن كـ “سبايا” كما دمر المواقع الأثرية والدينية في القضاء، قبل أن تستعيدها البيشمركة في 2015.