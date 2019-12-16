ديسمبر 16, 2019

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون ايزيدية

المساهمة في فرز بطاقات الانتخاب

التاريخ:
فى :شؤون ايزيدية, فعاليات المركز وفروعه
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المساهمة في فرز بطاقات الانتخاب

اعلام لالش شنكال

بتاريخ ( ١٦ / ١٢ / ٢٠١٩ ) قام الأستاذ فرحان خلف مسؤول مكتب لالش تلبنات القديم د ممثلا عن مركز لالش شنكال ومكاتبه العمل بشكل طوعي لمدة يومين في مكتب مفوضية القيروان في مخيم خانكي بعد ايقاف مسألة العقود و وجود نقص كبير في عدد الموظفين و اقتصار التواجد في بعض الأحيان على شخص المدير فقط في المكتب السيد(سليمان خلف عيدو ) وعمل لمدة يومين في عملية فرز بطاقة الناخب حسب الحروف الابجدية وتوزيعها على المواطنين عند مراجعتهم مكتب المفوضية
ومن جانبه قدم مدير المكتب شكره وتقديره إلى مركز لالش شنكال ومكاتبه على هذا العمل الانساني و الاهتمام بتخفيف معاناة أهلنا النازحين .

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