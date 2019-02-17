فبراير 17, 2019

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون ايزيدية

المحكمة الاتحادية العليا تؤكد ترسيخ تمثيل الايزيديين والصابئيين

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فى :شؤون ايزيدية
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المحكمة الاتحادية العليا تؤكد ترسيخ تمثيل الايزيديين والصابئيين

أكدت المحكمة الاتحادية العليا إصدارها أحكاماً رسخت تمثيل الايزيديين والصابئيين في مجلس النواب، لافتة إلى حرصها على حفظ حقوق جميع المكونات العراقية.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في حديث صحفي على هامش المشاركة في معرض بغداد الدولي للكتاب إن “المحكمة الاتحادية العليا تولي اهتماما كبيرا بموضوع حقوق المكونات العراقية”.

وأضاف الساموك، أن “المحكمة نظرت في دعاوى تتعلق بمكونات عراقية، وأصدرت أحكاماً حافظت من خلالها على تمثيلهم في مجلس النواب”.

وأشار، إلى أن “المحكمة أكدت وجوب أن تتناسب مقاعد الايزيديين النيابية مع نفوس المكون، كما أنها جعلت المقاعد النيابية المخصصة للمكون الصابئي المندائي ضمن دائرة انتخابية واحدة أسوة بالمكون المسيحي”.

ونوّه الساموك إلى أن “أحكام وقرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة وفق المادة 94 من الدستور”.

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