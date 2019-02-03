فبراير 03, 2019

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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون ايزيدية

المجلس الروحاني الايزيدي يعقد مؤتمرا صحفيا في الشيخان

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فى :شؤون ايزيدية
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المجلس الروحاني الايزيدي يعقد مؤتمرا صحفيا في الشيخان
اعلام المجلس
عقد المجلس الروحاني الايزيدي الاعلى، مؤتمرا صحفيا حول مراسيم دفن جثمان المغفور له سمو الامير تحسين سعيد علي.
وقال السيد كريم سليمان (المتحدث الرسمي للمجلس): من المؤمل ان تصل جنازة سمو الامير الى مطار اربيل الدولي يوم الاثنين في التاسعة و النصف صباحاً.
مضيفا بالقول: سيكون هناك مراسيم تشيع رسميا للجنازة سيحضرها العديد من الشخصيات تليق بمقام سمو الامير.
موضحا بالقول: ستصل الجنازة الى قضاء الشيخان لاجراء مراسيم التشيع في بلدة عين سفني (مركز قضاء الشيخان).
مؤكدا بان: سوف تتم مراسيم الدفن في يوم الثلاثاء في قصر الإمارة. سيكون يوم الثلاثاء اول ايام العزاء و يستمر لمدة سبعة ايام في قاعة حسين بابا شيخ في قضاء الشيخان..

 

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