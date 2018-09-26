المجلس الروحاني الايزيدي الاعلى يقرر اقامة عيد الجماعية لهذه السنة. ويصدر جملة من التعليمات للعيد.

اعلام المجلس

قرر المجلس الروحاني الايزيدي الاعلى؛ احياء عيد الجماعية في معبد لالش واقامة المراسيم الدينية الخاصة بالعيد. وذلك خلال الاجتماع الاعتيادي الذي عقده المجلس لهذا الغرض يوم الاثنين الموافق 2018/9/23.

وقال السيد عصمت تحسين سعيد (نجل سمو الامير تحسين سعيد علي) خلال الاجتماع الاعتيادي للمجلس الروحاني الايزيدي الاعلى. قرر المجلس اعادة احياء عيد الجماعية واقامة المراسيم الدينية الخاصة بالعيد.

مبينا بان: المجلس اصدر جملة من التعليمات لتنظيم العيد وهي:_

1_ يمنع منعاً باتاً جلب المشروبات الكحولية وتناولها داخل المعبد.

2_ على كافة زوار المعبد ارتداء الملابس المحتشمة.

3_ خلع الاحذية عند دخول المعبد (مزار شيخ مشلح).

4_ يمنع جلب الآلآت الموسيقية واقامة الدبكات.

5_ يمنع دخول الشباب الى المعبد من سن 14 سنة الى 26 سنة من دون عوائلهم.

6_ يمنع منعا باتا ادخال الاسلحة الى معبد لالش.

7_ يفتح باب المعبد من شروق الشمس الى غروبها.

8_ المحافظة على نظافة المعبد .

و وجه السيد عصمت تحسين سعيد نداء للشباب الايزيدي للالتزام بالتعليمات واصول الزيارة في معبد لالش اثناء عيد الجماعية.

وقال جناب نجل سمو الامير: نتمنى من شبابنا الاعزاء وبناتنا العزيزات الالتزام بهذه التعليمات التي تعكس الوجه الناصع والحضاري للديانة والمجتمع الايزيدي.

داعياً الشباب والبنات للابتعاد عن كل ما يسيء الى سمع المعبد من تصرفات وسلوكيات.

مشيرا الى ان: في الاعياد والمناسبات ياتي الكثير من الزوار والشخصيات الاجنبية والمحلية لزيارتنا وتقديم التهاني.

وفي الختام تمنى السيد عصمت تحسين سعيد ان يكون عيد الجماعية عيد خير وسلام على الجميع.

هذا وكان المجلس الروحاني الايزيدي الاعلى سابقا قد اوقف المراسيم الدينية الايزيدية في الاعياد والمناسبات بسبب الاوضاع التي مروا بها الايزيديون من ابادة جماعية على ايدي داعش الارهابي في 2014/8/3.