الكشف عن “سر خطير” يخص العراق عند نساء داعش في المخيمات

وجّه مكتب إنقاذ المختطفات والمخطوفين الإيزيديين في إقليم كوردستان، مناشدة إلى المجتمع الدولي، لإنقاذ أطفال وفتيات ونساء إيزيديات، محتجزين عند عائلات داعش، في مخيمات النازحين داخل سوريا.

وأكد مدير المكتب، حسين قايدي، لسبوتنيك “لدينا معلومات بوجود عدد من النساء والأطفال الإيزيديين، لا يزالون موجودين بين المخيمات التي تخصص للعوائل النازحة من بلدة الباغوز ولعائلات تنظيم داعش”.

وأضاف قايدي “كذلك النساء والأطفال الإيزيديين المختطفين، محتجزون في هذه المخيمات عند عائلات داعش التي كانت تسكن في مدينة الرقة، والمناطق السورية الأخرى التي تم تحريرها من قبضة التنظيم”.

وطالب قايدي، في مناشدة يوجهها إلى المجتمع الدولي، وبالأخص الصليب الأحمر الدولي، بالتدخل، بهذا الموضوع، لكي يستطيع المكتب إنقاذ النساء والأطفال من داخل هذه المخيمات، التي ما زالت توجد في غرب كوردستان في سوريا.

وعن إحصائية بعدد هؤلاء النساء والأطفال، أخبرنا مدير مكتب إنقاذ المختطفات، والمختطفين الإيزيديين، في ختام حديثه، بأنه لا توجد أرقام دقيقة بالعدد، لكن المؤكد حسب المعلومات، أن أعدادا منهم في المخيمات المذكورة.

وفي مطلع الشهر الجاري، كشف قايدي، عن أحدث إحصائية بعدد المحررين والمحررات من قبضة داعش منذ بدية الأحداث، أي منذ آب عام 2014، وحتى الآن تمكن مكتب إنقاذ المختطفات، والمختطفين الإيزيديين، من تحرير (3425) شخصا بين نساء وأطفال ورجال، من يد التنظيم.

يذكر أنه في الثالث من آب عام 2014، اجتاح تنظيم داعش، قضاء سنجار، والنواحي والقرى التابعة له ونفذ إبادة وجرائم شنيعة بحق الإيزيديين، بقتله الآباء والأبناء والنساء، من كبار السن والشباب والأطفال بعمليات إعدام جماعية ما بين الذبح والرمي بالرصاص ودفنهم في مقابر جماعية ما زالت تكتشف حتى الآن، واقتاد النساء والفتيات سبايا وجاريات لعناصره الذين استخدموا شتى أنواع العنف والتعذيب في اغتصابهن دون استثناء.