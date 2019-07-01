الكربلائي: الطائفة الايزيدية امانة باعناق العراقيين

وكالات/ اكدت المرجعية الدينية العليا في النجف الاشرف، انها تنظر بعين الاحترام والتقدير للطائفة الايزيدية كسائر مكونات الشعب العراقي حسب ممثلها في كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي.

واشار الكربلائي خلال استقباله لوفد مثل النساء الايزيديات الناجيات من قبضة تنظيم داعش الارهابي في الموصل، الى ان المرجعية الدينية العليا في النجف الاشرف تنظر بعين الاحترام والتقدير للطائفة الايزيدية كسائر مكونات الشعب العراقي، معبرا عن تعاطف المرجعية مع هذا الملف الانساني، مستنكرا في ذات الوقت الجرائم البشعة التي ارتكبها تنظيم داعش الارهابي بحق النساء الايزيديات.

مبينا ان المرجعية الدينية العليا اكدت على ضرورة رعاية هذه الشريحة، واشارت في مواقف عدة ان الطائفة الايزيدية امانة باعناق العراقيين .

ولفت الكربلائي، الى انه نأمل من المعنيين ضرورة الضغط المتواصل بخصوص التشريعات التي تضمن حقوق هذه المكونات، والاسراع بالخطوات العملية التي تعيد الحياة لها، سواء في مدينة سنجار، او باقي المحافظات العراقية، من خلال اعادة اعمار مدنهم واعادة النازحين، مشددا على ضرورة الاهتمام بشأن المختطفات اللواتي لازلن تحت اسر داعش بشكل خاص و لانهن الاكثر تضررا لما يتعرضن له من عنف، فضلا عن المعاناة التي يقاسينها .