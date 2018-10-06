الف امراة ايزيدية مايزلن محتجزات لدى داعش

اعلن رئيس المجلس المركزي للأيزيديين في ألمانيا ارفان اورتاك، بعد فوز الناشطة الأيزيدية نادية مراد ب‍جائزة نوبل للسلام عام 2018 ، أنه لا يزال هناك 1000 امرأة محتجزة لدى تنظيم داعش الإرهابي.

وقال ارفان اورتاك في تصريحات نشرتها صحيفة هيلبرونر ستيمي، اليوم السبت، انه “لا يزال هناك نحو 1000 امرأة في أيدي داعش”، مبينة “إنهن يتعرضن للاستعباد والاعتداء”.

وحصلت مراد، التي تعرضت للاختطاف والاغتصاب على يد مسلحي داعش، على الجائزة تقديرا لعملها في التحدث ضد الإرهابيين، وحصلت على الجائزة بالمشاركة مع طبيب أمراض النساء الكونغولي، دينيس موكويجي.

وقال أورتاك “نادية تستحق أكثر من هذه الجائزة.. على مدى السنوات الأربع الماضية، كانت تسافر بلا كلل لإعلام الناس بمصير الأيزيديين وغيرهم من ضحايا داعش”.

واحتُجزت مراد لعدة أشهر من جانب تنظيم داعش في عام 2014 وتعرضت للاعتداءات الوحشية، حتى تمكنت من الهروب بعد ثلاثة أشهر.

وهي تعيش الآن في ألمانيا وتناضل من أجل مقاضاة زعماء تنظيم داعش الارهابي أمام محكمة دولية.