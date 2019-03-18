العمليات المشتركة: اشتباكات سنجار وقعت إثر تسلل 4 أشخاص من سوريا إلى العراق

رووداو – أربيل/ أصدرت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الإثنين، بياناً جديداً بشأن الاشتباكات التي شهدها قضاء سنجار مساء أمس، مبينةً أن الحادث وقع “بعد تسلل مجموعة من أربعة اشخاص من الأراضي السورية باتجاه الأراضي العراقية”.

وقالت القيادة في بيان تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه إن “الاعتداء على نقطة تفتيش في قرية حصاويك بسنجار، جاء بعد تسلل مجموعة من أربعة اشخاص من الاراضي السورية باتجاه الاراضي العراقية”.

وأضافت أنه “تم تطويقهم من قبل كمين من الفرقة ١٥ في قرية حصاويك واثناء تطويق الكمين حضرت قوة من حماية سنجار لمساعدة الأشخاص”.

وتابع البيان: “على اثرها حدث اشتباك مما ادى الى مقتل جندين وجرح عدد من الجنود ومن قوة حماية سنجار”.

وفي وقت سابق، أعلنت خلية الإعلام الأمني التابعة لقيادة العمليات المشتركة، مقتل جنديين من الفوج الأول باشتباكات جرت في وقت متأخر من مساء أمس الأحد في سنجار.

وقالت الخلية في بيان اطلعت عليه شبكة رووداو الإعلامية: “اعتدت قوة من البكه كه (حزب العمال الكوردستاني) على سيطرة أمنية تابعة للفوج الأول لواء 72 التابع لقيادة عمليات نينوى بعد أن طالب أحد الجنود قوات ال بكه كه باستحصال الموافقات الأمنية بغية السماح لها باجتياز السيطرة”.

وأضاف البيان: “قامت تلك القوات بدهس الجندي و الاعتداء على السيطرة و نشب على إثرها اشتباك بين الطرفين”.

وأوضح أن الاشتباكات “أسفرت عن استشهاد جنديين من قوات الفوج الاول و إصابة خمسة من قوات البكه كه”.

وأمس الأحد، أفاد مصدر في تصريح لشبكة رووداو الإعلامية، بأن عدداً من الأشخاص سقطوا بين قتيل وجريح جراء اشتباكات اندلعت بين القوات الأمنية العراقية ووحدات حماية سنجار والتي يقال بأنها تابعة لحزب العمال الكوردستاني في ناحية سنوني التابعة لقضاء سنجار.

وقال مدير ناحية سنوني، خوديدا جوكي، في تصريح لشبكة رووداو الإعلامية، بأنه “حدثت إشتباكات مساء الأحد بين القوات الأمنية العراقية ووحدات حماية سنجار”، مضيفاً: “أسفرت الاشتباكات عن سقوط قتلى وجرحى”.

من جهته، قال قائممقام سنجار، محما خليل، لرووداو إن “الاشتباكات بدأت حينما أرادت عربة عسكرية تابعة لوحدات حماية سنجار العبور من منطقة حدودية بين إقليم كوردستان وكوردستان سوريا، حيث تم إطلاق النار عليهم من قبل القوات العراقية”.

وأضاف: “أدت هذه الاشتباكات الى مقتل 2 وإصابة 3 من مقاتلي وحدات حماية سنجار، وفي المقابل قتل أحد مقاتلي الجيش العراقي وأصيب آخر بجروح متفاوتة”.

واشار مراسل شبكة رووداو الإعلامية، بأن الاشتباكات وقعت في منطقة تربكة من ناحية سنوني، حيث تم نقل قتلى وجرحى القوات العراقية الى مستشفى سنوني.