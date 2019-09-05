السنجاري والروزبياني يتفقدان اوضاع الطفلين الايزيديين الناجيين (امير واميرة) في قرشهير التركية

زار السيدان سيدو جتو رئيس مجلس محافظة نينوى وسيروان روزبياني نائب المحافظ يوم الاثنين الماضي 2/9/2019 دار الايتام في مدينة قرشهير التركية .

اطلع السنجاري على اوضاع الطفلين الايزيديين الناجين من قبضة داعش الارهابي ( امير واميرة ) والموجودين في الدار اعلاه منذ سنوات حيث كانا مختطفين عند عصابات التنظيم الارهابي المجرم الذي اختطف الالاف من اطفال ونساء وشيوخ الايزيديين في عمليات الابادة الجماعية التي قامت بها انذاك .

السنجاري قام بمساعدة الطفلين واطلع على الاجراءات التي تقوم بها الحكومة المحلية لمحافظة نينوى بالتنسيق مع مكتب السيد نيجيرفان بارزاني رئيس اقليم كوردستان مع القنصلية التركية في اربيل والسفارة التركية في بغداد والحكومة التركية لغرض اعادتهما الى ذويهما بعد الانتهاء منها .