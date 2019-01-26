السفيران السويدي والنرويجي يزوران معبد لالش المقدس

اعلام المجلس

استقبل ممثل الامير السيد “فرج خيري بك” وأعضاء المجلس الروحاني صباح اليوم السبت 26 /كانون الثاني 2019، في معبد لالش المقدس سفير السويد السيد “بونتس ميلاندر” وسفير النرويج السيدة “تون آلارش”.

في البداية رحب السيد فرج خيري بك بالوفد الزائر وتحدث عن معاناة الايزيديين وما حصل لهم على يد تنظيم داعش الارهابي.

مبينا بان عودة النازحين الايزيديين لمناطقهم مرتبط بمسالة التنسيق الجدي ما بين حكومتي الاقليم والمركز.

وكذلك عودة الامن والاستقرار لها وعودة الخدمات الاساسية المهمة لحياة المواطن.

موضحا بالقول: ينبغي الاهتمام اكثر بموضوع اعادة اعمار سنجار بما يتناسب مع حجم التضحيات التي قدمها الايزيديين في هذه المدينة.

وكما تطرق السيد ممثل سمو الامير الى مسالة استحداث محافظة في سنجار تدار من قبل الايزيديين انفسهم وبالشراكة مع باقي مكونات المنطقة واهمية استحداث محافظة في سهل نينوى لكل الاقليات.

وكما تجول الوفد الزائر في ارجاء معبد لالش وقدم السيد كريم سليمان (مستشار المجلس الروحاني الايزيدي الاعلى) شرحا مفصلا عن اهم الطقوس والعادات والتقاليد والشعائر الدينية التي تقام في معبد لالش. ووضح تاريخ وحضارة الايزيديين في المنطقة وفي معبد لالش.