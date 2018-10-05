السفارة الامريكية مهنئة بفوز نادية مراد: ساهمت بمساعدة النساء والاطفال

السومرية نيوز/ بغداد: قدمت السفارة الاميركية في بغداد، الجمعة، تهانيها للعراقية الآيزيدية نادية مراد لحصولها على جائزة نوبل للسلام، فيما أشارت الى أن عمل مراد مع الناجين وضحايا الفظائع ساهم في مساعدة العديد من النساء والأطفال العراقيين.

وقالت السفارة في بيان لها تلقفت السومرية نيوز نسخة منه، تتقدم سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد بالتهاني القلبية لنادية مراد على الفوز بجائزة نوبل للسلام لعام 2018″.

وأضافت السفارة، أن “عملها (نادية مراد) مع الناجين من الاتجار بالبشر وضحايا الفظائع ساهم في مساعدة العديد من النساء والأطفال العراقيين الذين كانوا من ضحايا الجرائم البشعة التي قام بها داعش”.

وحصل كل من الناشطة الإيزيدية العراقية نادية مراد والطبيب الكونغولي دينيس موكويغي على جائزة نوبل للسلام لهذا العام.