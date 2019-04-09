السادس يفوز على الخامس بشاريا

إعلام لالش فرع سنوني

بعد مباراة ممتعة وشيقة وحماسية بين فريقي السادس العلمي والخامس العلمي بالمباراة النهائية من بطولة كرة الطائرة لطلاب اعدادية شاريا المختلطة للدراسة العربية، فقد فاز فريق السادس على فريق الخامس بكأس البطولة في يوم الأحد المصادف 2019/4/7 بعد وصولهما الى المباراة الختامية على حساب (11) فريق أخر طيلة تصفيات البطولة،

وفي ختامها تمت توزيع الجوائز على لاعبي الفريقين بالإضافة الى جائزة أحسن لاعب بالبطولة وكذلك جوائز الحكام وأخرها كأسي الفريقين الأول والثاني، والتي نضمها مركز لالش فرع سنوني ومكاتبه بالتنسيق مع إدارة الأعدادية المذكورة والتي حضرها مسؤول المركز وعدد من أعضاء الهيئة الإدارية وبعض من ممثلي المكاتب التابعة له وكذلك عدد من المشرفين التربويين المتخصصين وكم هائل من الجمعور الرياضي بالإضافة الى الهيئات التدريسية للبعض من المدارس التابعة لمخيم شاريا للنازحين.