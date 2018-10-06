الرئيس بارزاني يهنىء الإيزديين في كوردستان والعالم بعيد ‹جما›

بمناسبة حلول عيد ‹جما› الإيزدي، وجه الزعيم الكوردي مسعود بارزاني رسالة تهنئة إلى إيزديي كوردستان والعالم.

وقال الرئيس بارزاني في رسالته: «بمناسبة حلول عيد (جما) الإيزدي أبعث بأحر التهاني إلى جميع الأخوات والإخوة الإيزديين في كوردستان والعالم. وأتمنى أن يكون هذا العيد مبعثاً للسعادة والآمان للأخوات والإخوة الإيزديين، وأن يعود عليهم بالخير والسلام والاستقرار»، وفق بيان أورده مكتب الزعيم الكوردي، طالعته (باسنيوز).

وأردف الرئيس بارزاني في رسالته «وبهذه المناسبة نؤكد مرة أخرى على ضرورة العمل المشترك بين الجميع من أجل تعزيز ثقافة التعايش والتآخي والتسامح بين المكونات الدينية والقومية في كوردستان وحمايتها».