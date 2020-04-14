الرئيس بارزاني يهنئ برأس السنة الإيزيدية

وجه الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الثلاثاء، رسالة تهنئة لإيزيديي كوردستان والعالم بمناسبة رأس السنة الدينية الإيزيدية.

وقال الرئيس بارزاني في رسالته: «بمناسبة حلول عيد رأس السنة الدينية الإيزيدية، نوجه تهانينا القلبية إلی كافة الأخوات والإخوة الإيزيدیین في كوردستان والعالم، ونتمنی لهم السعادة والهناء»، وفق بيان أورده المكتب الإعلامي للزعيم الكوردي.

وأضاف «لقد ذاق الأخوات والإخوة الإيزيدیین، كجزء أصيل من شعبنا، الكثير من الآلام والمآسي. وبذات أهداف الأنفال والقصف الكيمياوي أفرغ أعداء شعبنا كل حقدهم الدفين على رؤوس الإيزيديين، كما سخروا كل إمكاناتهم في سبيل قطع صلات الإيزيديين بشعبنا. ولكن في مقابل الإرادة القومية والوطنية القوية للإيزيديين فشلت محاولات الأعداء».

وختم الرئيس بارزاني رسالته بالقول: «في هذه المناسبة نطمئن الأخوات والأخوة الإيزيديين وأبناء كافة المكونات الأخری أن كوردستان بلد للتعايش، ويجب الحفاظ على هذه الثقافة الغنية وتوسيع مساحات التآخي والوئام. نتمنی أن تقضوا كافة المناسبات والأعیاد بالخير والأمان، ودمتم سالمین هانئين».