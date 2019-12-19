الرئيس بارزاني مهنئاً الإيزيديين بعيد «الصيام»: سنحمي التعايش في كوردستان

أكد الزعيم الكوردي، رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، أن كوردستان بلد التعايش والتآخي، مشدداً أن حماية هذا الواقع واجب مقدس.

جاء ذلك في رسالة تهنئة وجهها الرئيس بارزاني بمناسبة «عيد الصيام الإيزيدي».

وقال الزعيم الكوردي في رسالته: «بمناسبة حلول (عيد الصيام الأيزيدي)، نهنىء الأخوات والإخوة الأيزيديين في كوردستان والعالم. ونتمنى أن يحمل معه هذا العيد الفرح والسعادة والأمان للأخوات والإخوة الأيزيديين، وأن ينهي آلامهم ومآسيهم».

وأضاف «كوردستان بلد التآخي والتعايش، وحماية هذا الوئام والتآخي والتعايش واجب مقدس، وسنبذل كل ما في وسعنا في هذا السبيل».

مختتماً «عيدكم مبارك. نأمل أن تكون أعيادكم مليئة بالسرور والسلام».