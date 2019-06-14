الختاري في ضيافة منتدى الثقافي في بعشيقة

الباحث/ داود مراد ختاري

استضاف منتدى الثقافي في بعشيقة الباحث/ داود مراد ختاري في محاضرة حول (موسوعة جينوسايد الايزيدية/ آب 2014) في قاعة رابطة التضامن/ بعشيقة مساء يوم الخميس 13-6-2019 ، وحضرها جمهور غفير من المثقفين.

في البداية رحب القاص نواف سنجاري بالمحاضر نيابة عن رئيس المنتدى ، وبعدها قدم الدكتور نعمت المرشاوي نبذة عن تاريخ المحاضر، وتلتها كلمة للناجية (ايمان عيدو ) نيابة عن (جمعية تولاي لذوي الضحايا) .

ثم القى المحاضر محاضرته حول الاجزاء السبعة من موسوعة الجينوسايد ، وبعدها أجاب على أسئلة (22) شخصاً من الحضور

وتم تكريم الختاري بدرع المنتدى .