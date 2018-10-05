الحلبوسي: نادية مراد تمثل رمزاً من رموز رفض الظلم والطغيان

رووداو – أربيل/ هنأ رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الجمعة، الناشطة الكوردية الإزيدية نادية مراد بمناسبة حصولها على جائزة نوبل للسلام، لافتا الى أن هذا التكريم اقرار حقيقي وواقعي بحجم التضحيات التي قدمها ويقدمها العراق نيابة عن العالم.

وقال الحلبوسي في بيان اطلعت عليه شبكة رووداو الإعلامية، “نهنئ الناشطة نادية مراد بحصولها على جائزة نوبل للسلام”، مشيرا الى أن “هذا التكريم اقرار حقيقي وواقعي بحجم التضحيات التي قدمها ويقدمها العراق نيابة عن العالم، كما أن مراد اصبحت ايقونة للصبر والتضحية والشجاعة، ورمزاً من رموز رفض الظلم والطغيان”.

مشيراً، الى أن “ما تعرض له الازيديون وبقية شرائح واطياف مجتمعنا العراقي من ظلم وطغيان على يد زمر الارهاب يدعونا جميعا للعمل الجاد والمخلص على محو آثار وتداعيات تلك الجرائم وتقوية النسيج المجتمعي”، مؤكداً بأن “مجلس النواب سيكون له الدور الأكبر في هذا الجانب من خلال اصدار القوانين او التشريعات اللازمة لذلك”.