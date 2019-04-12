الحلبوسي: سنسعى لإقرار قانون الناجيات الأيزيديات

اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الخميس، ان البرلمان يسعى لإقرار قانون الناجيات الأيزيديات، عازيا ذلك الى الحد من الآثار السلبية الناجمة عن ظروف الاختطاف.

وقال مكتب الحلبوسي في بيان تلقت، السومرية نيوز، نسخة منه، إن “رئيس مجلس النواب استقبل اليوم الخميس، النائب عن المكون الأيزيدي حسين نرمو برفقة الناجية الأيزيدية نازدار خضر، وفي مستهل اللقاء استمع إلى شرح مفصل من الناجية الايزيدية لظروف الاختطاف على يد عصابات داعش الإرهابي، وجرائم الإبادة الجماعية والتنكيل بالنساء الايزديات”.



ونقل المكتب عن الحلبوسي دعوته الى “ضرورة إنصاف المكون الايزيدي وإنهاء معاناتهم”، مؤكدا سعي مجلس النواب إلى “إقرار قانون الناجيات الأيزيديات بهدف انصافهن من الآثار السلبية الناجمة عن ظروف الاختطاف، وبما يضمن تعافيهن من الإصابات الجسدية والنفسية وإنهاء معاناتهم”.

ودعا رئيس مجلس النواب الحكومة إلى “ضرورة تأمين مناطق المكون الايزيدي وإعادة تأهيلها، من أجل عودة النازحين وتحقيق الاستقرار، كذلك انخراط ابناء الاقليات بمؤسسات الدولة وتطويعهم بالمؤسسة الامنية والاستفادة من خبراتهم وكفاءاتهم”.