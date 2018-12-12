الحلبوسي: البرلمان سيقف لإنصاف اهالي سنجار

الحلبوسي للايزيدية مراد: البرلمان سيقف لإنصاف اهالي سنجار

{بغداد:الفرات نيوز} وعد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الايزيدية نادية مراد، بوقوف البرلمان مع سنجار وانصاف أهلها.

وذكر بيان لمكتبه، تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان” الحلبوسي جدد تهانيه خلال لقائه في مكتبه بغداد، اليوم الأربعاء، الناشطة الايزيدية نادية مراد الحاصلة على جائزة نوبل للسلام لعام 2018، بمناسبة تسلمها جائزة نوبل للسلام”، مؤكدا أن فوزها يمثل إنصافا عالميا لضحايا داعش في العراق وانتصارا للمرأة العراقية على وجه الخصوص، التي سجلت أروع صفحات التضحية والإيثار سواء خلال مرحلة تنظيم داعش المظلمة أو عمليات التحرير”.

وأضاف الحلبوسي أن “فوز مراد بهذه الجائزة هو إقرار حقيقي بحجم التضحيات التي قدمها العراق نيابة عن العالم؛ من أجل دحر قوى الشر والظلام”، مشددا” لقد كانت فترة عصيبة استطعنا تجاوزها بعزيمة وإصرار، وأثبتنا للعالم كافة أننا أصحاب رسالة في التعايش السلمي نرفض الظلم والطغيان وكل من يحاول زعزعة أمن واستقرار مكونات الشعب العراقي”.

وتابع البيان انه” تم خلال اللقاء التطرق إلى أوضاع سنجار والمشاكل التي تحرم المواطنين من الحصول على تخصيصات لإعادة الاستقرار وتعويض المتضررين، إذ وعد بعرض الموضوع على مجلس النواب؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مؤكدا حرص رئاسة المجلس على إنصاف أهالي سنجار”.

وفي ختام اللقاء قدّم رئيس مجلس النواب مجسَّم مسلة حمورابي للناشطة مراد؛ تثمينا لدورها الرائد في إيصال صوت النساء الناجيات من الإرهاب والمعنفات مجتمعيا إلى المحافل الدولية.