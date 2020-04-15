الحكيم يدعو لتعويض الايزيديين وتحرك دولي ازاء ملف المختطفات الايزيديات

دعا رئيس تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم ، اليوم الأربعاء ، إلى إقرار قوانين تدعم الايزيديين وتحريك الرأي العام العالمي إزاء ملف المختطفات الايزيديات.

وقال الحكيم، في بيان له اليوم “يحتفل احبتنا أبناء الديانة الايزيدية بعيد رأس السنة الايزيدية – سەرى سالى ئيزيدى ” ، مضيفاً : ” وإذ نبارك لهم هذه المناسبة المهمة نستثمر الفرصة لنجدد دعوتنا الى الحكومة ومجلس النواب لإقرار القوانين واتخاذ الإجراءات لتعويض ابناء هذا المكون ماديا ومعنويا لما تعرض له من ظلم واجحاف وانتهاك على يد الارهاب الداعشي فضلا عن تحريك الرأي العام العالمي بمنظماته الحقوقية والانسانية ازاء ملف المختطفات الايزيديات”.

ومازال المئات من المختطفات الايزيديات لدى داعش مجهولات المصير ، قيما الناجيات من قبضة التنظيم في حاجة الى دعم لاعادة دمجهم في المجتمع بعد معاناتهن خلال فترة الاسر لدى التنظيم .