الحشد يطلق سراح 30 مقاتلا من قوات ايزيدخان

الحشد الشعبي يطلق سراح 30 مقاتلا من قوات ايزيديخان

اربيل (كوردستان 24)- قال مراسل كوردستان 24 ان الحشد الشعبي أطلق سراح عشرات المقاتلين من الايزيديين في قوات البيشمركة بعد أن احتجزهم منتصف الليلة الماضية.

واقتحمت قوات تابعة للحشد الشعبي مقرات تتمركز فيها قوات حماية ايزيدخان الايزيدية المنضوية تحت لواء البيشمركة في سنجار الليلة الماضية واعتقلت عشرات المقاتلين.

وبحسب ما أفاد قائد قوات ايزيدخان حيدر ششو لكوردستان 24 فإن قوة من منظمة بدر، التابعة للحشد الشعبي، اقتحمت مقر قوات حماية ايزيدخان في سنجار واعتقلت 30 مقاتلاً من قوات ايزيدخان واقتادتهم معها.

وجرى الاقتحام بين الساعة 12:30 و01:00 صباح اليوم، فيما قامت قوات ايزيدخان بقطع الطريق الرئيس لناحية (سنوني) ومنع تحركات الحشد صوب تلك الناحية.

وتابع ششو “ابلغنا الحشد الشعبي بأنه في حال لم يطلق سراح قواتنا من البيشمركة حتى الساعة 12:00 ظهراً فإننا سنقطع طريق سنجار ايضاً وقد نتخذ خطوات اخرى”.