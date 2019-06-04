مسؤول محلي: الجيش التركي يقتل مزارعا ايزيديا بدهوك

شفق نيوز/ اعلن قائممقام قضاء سنجار، محما خليل يوم الثلاثاء عن قيام الجيش التركي، بقتل مزارع ايزيدي بريء، في قضاء دهوك قرب فيشخابور، القريبة من الحدود العراقية – التركية.

وقال خليل في بيان ورد لشفق نيوز، ان “القوات التركية قامت بالاعتداء على ايزيديين وقتل احدهم وهو (امين صالح عمر محمود) من عشيرة السموقية قرب فيشخابور، بالقرب من الحدود العراقية – التركية”.

واضاف، ان “هذا المزارع البسيط كان هاربا من عصابات داعش الارهابية، قبل ان يستقر بهذه المنطقة ليأكل وعائلته من عرق جبينه، حيث قامت القوات التركية بقتله دون وجه حق وهو يزرع الطماطم في حقله البسيط”.

وطالب خليل، الحكومة العراقية، بـ “تقديم شكوى رسمية الى الحكومة التركية ومطالبتها بفتح تحقيق فوري وعاجل عن هذه الجريمة النكراء”.

كما طالب، رئيسي الوزراء ومجلس النواب بـ “متابعة الموضوع مع وزارة الخارجية للوقوف على هذه الجرائم، التي تنتهك سيادة العراق وتعرض اهله الى القتل دون وجه حق”.