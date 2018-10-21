الجدة روشي.. اكبر معمرة في العراق تعيش بالمخيمات

وكالات/ تتذكر اكبر معمرة في العراق، الكثير من حملات الابادة ضد الايزيديين، ومازالت بصحة جيدة رغم المآسي التي تعرض لها الايزيديون ابتداء من الفرمانات العثمانية وحتى جرائم داعش تحت يافطة الدين ايضا.

الجدة روشي قاسم من مواليد 1 تموز/يوليو 1887 من شنكال بحسب بطاقتها الشخصية، وتعتبر اكبر معمرة في العراق وربما في الشرق الاوسط، وتبلغ 131 عاما وتعيش بمخيم كبرتو للنازحين في محافظة دهوك.

وتتحدث لوسائل الاعلام عن قصص الفرمانات المتتالية بحق الايزيديين وصولا الى سبي وقتل ومجازر احتلال تنظيم داعش الاهاربي لقضاء شنكال.

مبينة ان”الاوضاع في المخيمات بائسة وتدعو الجهات المعنية الى بناء مدنهم المدمرة، وانصافهم، مؤكدة ان التواريخ السوداء لن تمحى في الذاكرة”.