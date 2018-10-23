“التفاوض” بندوة في مركز لالش بدهوك

إعلام لالش سنوني

ضمن الأنشطة المتنوعة لمركز لالش فرع سنوني، فقد قام السيد سليمان فانو مسؤول مركز لالش فرع سنوني بإلقاء ندوة تحت عنوان (كيف تكون مفاوضاً ناجحاً) لكوادر الدورة الثالثة لتنمية قدرات كوادر الفرع السابع عشر للحزب الديمقراطي الكوردستاني وذلك في يوم الأثنين المصادف 2018/10/22 في قاعة الهيئة العليا لمركز لالش بدهوك.

وبعد أنتهاء المحاضر من محاضرته فقد فتح باب النقاش وطرح الأسئلة ومن ثم قام المحاضر بالأجابة على جميع الأسئلة المطروحة عليه وقد حضر الندوة السيدان خشو ميرزا وعنتر كلو مسؤولي فرعي مركز لالش شنكال وخانك على التوالي.