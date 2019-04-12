“التعليم العالي” العراقية توافق على إنشاء كلية أهلية في قضاء سنجار

رووداو – أربيل/ وافقت وزارة التعليم العالي والبحث والعلمي العراقية، على إنشاء كلية أهلية في قضاء سنجار.

ونقل بيان للوزارة عن مدير دائرة التعليم الجامعي الأهلي، عبد المنعم الشويلي، قوله إن “وزير التعليم العالي، قصي السهيل، وافق على إنشاء كلية أهلية في قضاء سنجار”.

وأضاف البيان أن القرار جاء “بناءً على طلب قدم من سفيرة النوايا الحسنة في الأمم المتحدة، نادية مراد، بشأن منح أجازة تأسيس”.

وأضاف الشويلي، حسب البيان، أن “الموافقة حصلت بعد إجراء دراسة جدوى بشأن استحداث كليات أو جامعات أهلية في محافظة نينوى بما يلبي احتياجات المحافظة”.

مشيراً إلى أن “طلب نادية مراد تضمنَ أن أصلَ تمويل الكلية سيكون عبر مؤسسات وحكومات دول الاتحاد الأوروبي”.