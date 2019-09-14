الايزيديون يطالبون كوردستان بأمرين والحكومة ترد

اربيل (كوردستان 24)- طالب المجلس الروحاني الايزيدي حكومة اقليم كوردستان بتحديث الأماكن الدينية الايزيدية وتقديم الدعم لرجال الدين الايزيديين.

وجاء ذلك، الجمعة، خلال الزيارة التي اجراها وزير أوقاف كوردستان بشتيوان صادق الى شيخان والاجتماع بالمجلس الروحاني.

وقال عضو المجلس الروحاني شخص كريم سليمان لكوردستان 24 “طالبنا وزير الأوقاف بتخصيص جزء من ميزانية الوزارة لتحديث وترميم مزارات الايزيديين واماكن عبادتهم في لالش”.

وقال بابا جاويش وهو رجل دين ايزيدي لكوردستان 24 ان الاوضاع المعيشية ساءت كثيرا عقب هجوم داعش عام 2014 لذا ندعو حكومة كوردستان الى تقديم الدعم لرجال الدين الايزيديين.

واكد بشتيوان صادق ان وزارة اوقاف اقليم كوردستان هي ملك لكافة المكونات وستقوم بواجباتها تجاه الايزيديين وستسعى بكل طاقتها لتقديم الدعم لهم.

ودمر تنظيم داعش عشرات المزارات ودور العبادة الايزيدية لدى هجومه على سنجار في اب اغسطس 2014.

تحرير سوار أحمد

تقرير ماهر شنكالي