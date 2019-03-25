الإعدام لارهابي شارك في جرائم إبادة الايزيديين

قضت محكمة جنايات نينوى حكما بالإعدام ضد احد عناصر تنظيم داعش الارهابي ممن شاركوا في جرائم قتل وابادة الايزيديين.

وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى خلال بيان: ان “الهيئة الأولى في محكمة جنايات نينوى قضت حكما باعدام إرهابي عن عدة جرائم مارسها ضد الطائفة الايزيدية استنادا لاحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الاٍرهاب”.

واضاف: ان “المدان اعترف بحمل السلاح وتهديد المواطنين من الطائفة الايزيدية بوجوب اعتناق الدين الاسلامي، وشارك بتاريخ 15/8/2014 مع عناصر داعش الارهابي بمحاصرة قرية كوجو التابعة لقضاء شنكال وقام معهم بجمع المواطنين من الطائفة الايزيدية في مدرسة القرية ثم تم عزل النساء والاطفال عن الرجال وقاموا باخذ الرجال واعدامهم وتم اخذ اموال النساء وسبيهم مع اطفالهم”.

وذكر البيان: ان” الاعترافات أشارت إلى أن المجرم من الطائفة الايزيدية واعتنق الدين الاسلامي ثم انتمى الى تنظيم داعش الارهابي”.