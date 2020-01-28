“الأعلام المزيفة”.. معرض فني يذّكر بعنف ممارسات داعش بحق الكورديات الإيزيديات

نظمت دائرة الفنون التشكيلية التابعة للمديرية العامة للثقافة والفن في أربيل، اليوم الثلاثاء، بقاعة “كَلري ميديا”، معرضاً فنياً تحت شعار “الأعلام المزيفة” للفنان آشتي عدو، بحضور جمع من الفنانين وهواة الفن.

وقال الفنان آشتي عدو لشبكة رووداو الإعلامية إن الهدف من المعرض هو إظهار رمزي لعنف مسلحي داعش تجاه النساء والفتيات الكورديات الإزيديات.

وأظهرت إحدى الصور وجود داعش في معظم الدول، فيما أشارت أخرى إلى إحاطة صور الكورديات الإزيديات بالأيادي وربطات العنق الملطخة بالدماء، كما كانت إحدى الجداريات المعلقة عليها صور الإزيديات مطوقة بـ “أباريق الحمّام” في دلالة على داعش.

وولد الفنان آشتي عدو عام 1958 بمدينة أربيل وقضى 28 عاماً من حياته في المهجر، وهو خريج أكاديمية “رفريد” في هولندا، ونظم معرضين للوحاته خارج إقليم كوردستان، إلى جانب العديد من المعارض الخاصة والمشتركة في إقليم كوردستان، حيث عاد إلى الوطن في 2005 ويشغل حالياً منصب مدير الفن التشكيلي بأربيل.