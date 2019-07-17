اقليم كوردستان يدعو الحكومة الاتحادية الى التوقيع على نظام روما

دعت وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين في حكومة اقليم كوردستان، العراق الى التوقيع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وقال فؤاد عثمان المتحدث باسم وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين خلال تصريح خاص لـPUKmedia: ان وزارة شؤون الشهداء تدعو العراق الى التوقيع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لمنع تكرار جرائم الابادة الجماعية.

واضاف: ان توقيع العراق على نظام روما سيساهم في تقديم مرتكبي جرائم الابادة الجماعية الى القضاء الدولي وخاصة ارهابيي داعش وتعريف الجرائم التي ارتكبت ضد الاخوة الايزيديين على المستوى الدولي.

وتابع المتحدث باسم وزارة شؤون الشهداء: ان عدم عضوية العراق في نظام روما كانت العقبة الرئيسية امام قامت اللجنة المختصة بالابادة الجماعية للايزيديين بتسجيل دعوى قضائية ضد ارهابيي داعش لدى المحكمة الدولية.

واشار الى ان توقيع العراق على نظام روما سيساهم في تمكين حكومة اقليم كوردستان في تحريك دعوى دولية لمحاكمة مرتكبي جرائم الانفال والقصف الكيمياوي لمدينة حلبجة وابادة البارزانيين والفيليين و الايزيديين.