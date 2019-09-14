سبتمبر 14, 2019

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون ايزيدية

افتتاح معرض تشكيلي في ختارى

التاريخ:
فى :شؤون ايزيدية, فعاليات المركز وفروعه
اترك تعليق
33 مشاهدة

افتتاح معرض تشكيلي في ختارى

إعلام لالش ختارى/٢
افتتح فيليوم الاربعاء الموافق ٢٠١٩/٩/١١ وعلى قاعة مكتبنا  معرض تشكيلي تحت عنوان (تفعيل دور المرآة في المجتمع ) ولثلاثة فنانين تشكيليين ( زكريا – ريبين – فرهاد ) وذلك بالتنسيق مع منظمة ( VOP) مشكورين ، وبحضور الاستاذ ( شهاب كوران) مسوول لجنة محلية ختارى للحزب الديمقراطي الكوردستاني (PDK) ووجهاء ونخبة من مثقفي ونساء المنطقة.

وكان المعرض محل اعجاب الحضور والمواضيع الذي تناولها اللوحات التعبيرية وللحد من نبذ العنف للمرآة ، والسبل في تفعيل دورها في مجتمعنا الشرقي .
 

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2018 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman Qaidi.