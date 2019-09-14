افتتاح معرض تشكيلي في ختارى

إعلام لالش ختارى/٢

افتتح فيليوم الاربعاء الموافق ٢٠١٩/٩/١١ وعلى قاعة مكتبنا معرض تشكيلي تحت عنوان (تفعيل دور المرآة في المجتمع ) ولثلاثة فنانين تشكيليين ( زكريا – ريبين – فرهاد ) وذلك بالتنسيق مع منظمة ( VOP) مشكورين ، وبحضور الاستاذ ( شهاب كوران) مسوول لجنة محلية ختارى للحزب الديمقراطي الكوردستاني (PDK) ووجهاء ونخبة من مثقفي ونساء المنطقة.

وكان المعرض محل اعجاب الحضور والمواضيع الذي تناولها اللوحات التعبيرية وللحد من نبذ العنف للمرآة ، والسبل في تفعيل دورها في مجتمعنا الشرقي .

