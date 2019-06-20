افتتاح مشروع “الإصرار على الحياة” للايزيديات الناجيات

برعاية دائرة المنظمات غير الحكومية في بغداد وبالتعاون مع (منظمة روژا شنگال لحقوق الإنسان/ الجهة المنفذة للمشروع) تم افتتاح مشروع (الأصرار على الحياة) من خلال اطلاق خمسة عشرة مشروعا صغيرا لخمسة عشرة ناجية ايزيدية في مخيمات النازحين (شاريا وباعدري) في دهوك و(جم مشكو) في زاخو، بمعدل خمسة مشاريع في كل مخيم ممولة من قبل البنك المركزي العراقي/ مبادرة تمكين، ورابطة المصارف الخاصة العراقية.

وقال محمد طاهر التميمي مدير عام دائرة المنظمات غير الحكومية في بيان له اليوم الاربعاء، ان “الهدف من المشروع، هو لتمكين الناجيات الايزيديات اقتصاديا من خلال إدارة مشاريع صغيرة بالاعتماد على أنفسهن واعالة اطفالهن وذويهن والاندماج بالمجتمع المحلي”.

وقد شهد المشروع إهتمام شريحة أكبر من الناجيات، مبديات سعادتهن واستعدادهن للانخراط في العمل والعودة الى الحياة الطبيعية مع ترحيب ذويهم بالمشروع .