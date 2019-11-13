افتتاح دورة لتعليم أساسيات اللغة الإنكليزية في لالش الشيخان

افتتاح دورة لتعليم أساسيات اللغة الإنكليزية في مركز لالش / الشيخان

إعلام مركز لالش / الشيخان

مِـنْ أجـل دعم المهجرين و توجيههم نحـو التعلم و ضمن نشاطات مركز لالش الثقافـي و الأجتماعي المستمـرة ففي يـوم الخميس المصـادف 7 / 11 / 2019 و بالتنسيق مـع المتطوعيـن جمال عيدو شنكالي و الهولندية آريانا آري قام مركز لالش / الشيخان بأفتتاح دورة لتعليم أساسيات اللغة الإنكليزية لـ (40) مهجر و مهجرة مِنْ عفرين ،

ستقدم هـذه الدورة علـى شكل مجموعتيـن حيث أن المجموعـة الأولـى للفئة العمرية ( 5 – 13 ) سنة و التي ستقدم مِنْ قِبَل المتطوعة آريانا و المجموعـة الثانية للفئة العمرية ( 14 – 20 ) و التي ستقدم مِنْ قِبَل المتطوع جمال عيدو فـي بناية مركزنا و ستستمر هـذه الدورة لمـدة ( 8 ) أسابيع و فـي كل أسبوع يومين ( الخميس و الجمعة ) مِن الساعة الواحدة بعد الظهر إلى الساعة الخامسة و فـي كل يوم أربع محاضرات ، علماً أن المشاركين و المشاركات في هـذه الدورة لا يتلقون أي تعليم فـي المدارس .