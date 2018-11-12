اعلان هام لطلبتنا في معهدي زاخو والشيخان

رعد طارق / رئيس لجنة نقل الطلبة الايزيديين

بعد مراجعة مجموعة من الطلبة الايزديين في المرحلة الاولى المقبولين لهذه السنة الدراسية في كل من معهد الشيخان التقني ومعهد زاخو التقني بخصوص تبادل نقل هؤلاء الطلبة بين المعهدين لتسهيل إكمال دراستهم ، حيث ان طلبة زاخو قاطنين في كمبات الشيخان وبالعكس ايضا ، وبعد الاتصال هذا اليوم من قبل السيد شيخ شامو رئيس الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي من الدكتور عدنان رئيس الپولوتكنيك في دهوك حصلت موافقة الاخير على نقل شريطة توفر القسم المماثل ..

لذا على الطلبة الراغبين بالانتقال بين المعهدين ولطلبة هذا العام المرحلة الاولى حصرا مراجعة الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك لغرض تثبيت أسماءهم وتدوين معلوماتهم وبالسرعة الممكنة ليتسنى لنا اجراء اللازم ..