استقبال المعزين والمشاركين في تعزية سمو الامير تحسين سعيد علي في قضاء الشيخان.

اعلام المجلس

توافدت العشرات من الشخصيات الدينية والعشائرية من الكورد والعرب والمسيحيين لتقديم واجب العزاء لعموم الايزيديين و العائلة الاميرية بوفاة سمو الامير تحسين سعيد علي. وبحضور سماحة البابا شيخ واعضاء المجلس الروحاني الايزيدي الاعلى..

حيث استقبل السيد فرج خيري سعيد (ممثل سمو الامير الراحل) عدد من الشخصيات ومنهم ممثل رئيس الجمهورية لشؤون العشائر في العراق الشيخ سعد الشويرد والدكتور سعد سالم ملا علو وشيوخ العشائر العراقية من الوسط والجنوب. والسيد احمد الاعرجي من السادة الاعرجية. وذلك اليوم الجمعة الموافق 2019/2/1.